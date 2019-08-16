  • Haberler
  • 3. Sayfa
  • 14 yaşındaki çocuk tatilde tacize uğradı, şüpheli gözaltına alındı

14 yaşındaki çocuk tatilde tacize uğradı, şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğu, 54 yaşındaki Mehmet E.’nin tacizine uğradığını söyledi. Ailesinin şikayeti üzerine Mehmet E. polis ekiplerince gözaltına alınırken, mahalleli şüphelinin evinin önünde toplanıp, olaya tepki gösterdi.

16 Ağustos 2019, Cuma 12:44
A A
14 yaşındaki çocuk tatilde tacize uğradı, şüpheli gözaltına alındı

Kurban Bayramı’nda Karasu’ya gelen ailenin kız çocuğu, İstanbul’a döndüklerinde, orada kaldıkları sitede, Mehmet E.’nin tacize uğradığını söyledi.

MAHALLELİ EVİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Aile, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, Mehmet E.’yi yakalamak için dün Yeni Mahalle’deki evine gitti. Olayı öğrenen mahalleli, Mehmet E.’nin evinin önünde toplanıp, olaya tepki gösterdi.

POLİS KIYAFETİYLE ÇIKARILDI

Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen mahalleli evin önünden ayrılmayınca, şüpheli, polis kıyafeti giydirilerek evden çıkarıldı. Gözaltına alınan Mehmet E., Karasu Emniyet Müdürlüğü’ne götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...