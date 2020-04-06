Türkiye 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tepki: Gezeceğim

14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tepki: Gezeceğim

Türkiye

14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tepki: Gezeceğim

Kahramanmaraş'ta corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağına uymayarak 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan anneye 392 lira para cezası yazıldı. Anne, kendisine müdahale eden polislere, "Gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz" diyerek tepki gösterdi.

06 Nisan 2020, Pazartesi 17:31 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta yasak olmasına rağmen 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anne N.E.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası yazıldı. Polise ve kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren anne, "Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın" dedi.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimler devam ediyor. Vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran polis, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri olanları belirlemek için kimlik kontrolü yaptı.

Denetimlerin yapıldığı noktalardan biri olan Trabzon Bulvarı'nda ise 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan N.E., uzun süre polise kimlik vermemek için direndi. Ceza yazılacağını anlayınca da "Korona mıdır nedir, para soymak için yapılan bir uygulama bu. Devlet sokağa çıkma yasağı veriyorsa çocukların kitaplarını da eve gönderecek" dedi. Polislerin, "Evinizin yakınında kitapçı yok muydu?" sorusu üzerine de olmadığını söyledi.

N.E.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası kesildi. Polis memurunun ceza makbuzunu hazırladığı sırada N.E. polisler ile kendisini görüntüleyen gazetecilere, tepki göstererek, "Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın" dedi.gösterdi.

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