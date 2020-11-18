Türkiye 14 yaşındaki Mehmet corona virüsten hayatını kaybetti

14 yaşındaki Mehmet corona virüsten hayatını kaybetti

Türkiye

14 yaşındaki Mehmet corona virüsten hayatını kaybetti

Adana'nın Karaisalı ilçesinde hastanede corona virüs tedavisi gören Mehmet Ali Dın (14), hayatını kaybetti.

18 Kasım 2020, Çarşamba 19:36 Son Güncelleme:
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İlçe merkezinde yaşayan Mehmet Ali Dın, bir süre önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Corona virüs teşhisi koyulan Dın, tedaviye alındı. Ancak daha sonra entübe edilerek, solunum cihazına bağlandı. Bu sabah durumu ağırlaşan Mehmet Dın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Dın'ın cenazesi, Emirler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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DHA


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