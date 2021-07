14 yaşındaki pilot kazada hayatını kaybetti

Europen Talent Cup'ta bugün üzücü bir olay yaşandı. FIM CEV Repsol takımının genç pilotu 14 yaşındaki Hugo Millan, geçirdiği kaza sonrası yaşamını yitirdi. Bitime 13 tur kala motosikletinin hakimiyetini kaybeden ve fırlayan Millan, bir diğer sürücünün motosikletinin altında kaldı.

Millan'ı yanlışlıkla ezen rakibi Milan Leon Pawelec büyük üzüntü yaşadı. Yarış yönetimi acil durum bayraklarını çıkararak yarışı durdurdu ve tedavi için kırmızı bayrakları da devreye soktu. Aragon pistinden helikopterle Zaragoza hastanesine götürülen Millan kurtarılamadı.

Millan'ın takımından yapılan açıklamada, "Hugo Millán'ın aramızdan ayrıldığını bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Onu her zaman gülümsemesi, kocaman yüreği ve profesyonelliğiyle hatırlayacağız. Huzur içinde yat Hugo. Her zaman kalbimizde olacaksın ve seni her zaman olduğu gibi gülümseyerek hatırlayacağız. Seni seviyoruz" denildi.

Hugo bu sezon toplam 86 puan ve dört podyum elde etmişti.