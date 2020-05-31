Evcil Dostlar 14 yavru doğuran köpek rekor kırdı

14 yavru doğuran köpek rekor kırdı

Evcil Dostlar

14 yavru doğuran köpek rekor kırdı

İngiltere’de Hazel Hedges’ın labdrador cinsi köpeği Bella, sarışın labrador Scooby (6) ile çiftleşti. Bella’nın tek batında 7’si kız 7’si erkek 14 yavrusu oldu. 7 saatte doğan yavrular ülkede tek seferde doğup hayatta kalan en fazla labrador rekoru kırdı.

31 Mayıs 2020, Pazar 10:48 Son Güncelleme:
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Labrador cinsi köpekler Bella ve Scooby, İngiltere'de bir rekora imza attı. Köpeklerin tam 14 yavrusu oldu. Bella ve Scooby'nin sahibi Hazel Hedges (31), 6 ya da 8 yavru beklediklerini ve her şeyin bir sürpriz olduğunu söylüyor. Bella'nın doğrumu 7 saat sürdü. Şimdi 6 haftalık olan ve fazlasıyla yaramaz yavru köpekler için sahipleri özel bir beslenme masası bile kurdu. Hazel, "Rakamlarda her zaman yanılırız ama 14'ün geleceğini hiç göremedik. Bu Bella'nın son doğumu oldu. Bunun tarihteki en fazla doğum olduğuna inanıyorum" dedi. Yavruların hepsi şimdi birlikteler ve 2 hafta içinde yeni yuvalarına kavuşacaklar.


https://www.instagram.com/p/CAztJT4qD_B/


İngiltere'nin Allhallows kentinde geçen yıl 13 yavru labrador dünyaya gelmişti. 2014'te ise İskoçya'da 15 yavruluk bir doğum kayıtlara geçti.


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