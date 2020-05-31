14 yavru doğuran köpek rekor kırdı

Labrador cinsi köpekler Bella ve Scooby, İngiltere'de bir rekora imza attı. Köpeklerin tam 14 yavrusu oldu. Bella ve Scooby'nin sahibi Hazel Hedges (31), 6 ya da 8 yavru beklediklerini ve her şeyin bir sürpriz olduğunu söylüyor. Bella'nın doğrumu 7 saat sürdü. Şimdi 6 haftalık olan ve fazlasıyla yaramaz yavru köpekler için sahipleri özel bir beslenme masası bile kurdu. Hazel, "Rakamlarda her zaman yanılırız ama 14'ün geleceğini hiç göremedik. Bu Bella'nın son doğumu oldu. Bunun tarihteki en fazla doğum olduğuna inanıyorum" dedi. Yavruların hepsi şimdi birlikteler ve 2 hafta içinde yeni yuvalarına kavuşacaklar.









İngiltere'nin Allhallows kentinde geçen yıl 13 yavru labrador dünyaya gelmişti. 2014'te ise İskoçya'da 15 yavruluk bir doğum kayıtlara geçti.





İlgili Haberler Kurtarılan köpeklerde davranış biçimleri



