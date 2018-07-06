14 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor

Fransa'nın Strazburg kentinde yaşayan Emine Kırali, 2004 yılında eşini askere gönderdikten sonra 4 çocuğuyla Sürmene ilçesine bağlı Çiftesu köyünde ikamet eden annesinin yanına geldi.

Türkiye'ye geldiklerinin üçüncü gününde çiçek toplamak için kardeşlerinin yanından ayrılan 2,5 yaşındaki Mustafa, kayboldu. Çocuğunun kaybolduğunu fark eden Kırali'nin ihbarı üzerine, AFAD ve jandarma ekiplerince köy ve ilçede yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı.

Kırali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 3 Temmuz 2004'te kaybolduğunu belirterek, "14 yıl oldu. Bu zamana kadar hiç bir gelişme yok. Ne kadar aradıysak da ne ölüsü ne dirisi var. Hiçbir ipucuna rastlayamadık." dedi.

O yıllarda her yerin arandığını anlatan Kırali, "Arazide düşseydi, ölseydi, mutlaka bulunurdu. Çünkü araziyi çok detaylı aradık. Yabancıya giden bir çocuk değildi. 'Ölseydi bulurduk, demek ki ölmemiş, birisi almış.' diyorum." ifadesini kullandı.

"ÇEKİN KİRLİ ELLERİNİZİ ÇOCUKLARDAN"

Kırali, çeşitli televizyon programlarına katılarak kaybolan oğlunu aradığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Benim tek isteğim çocuğum. Ölmeden göreyim, kavuşayım yavruma. Ne istiyorlar ki bizden? Bir dertleri varsa çıksın, söylesinler. Ki şeklinde duygularını dile getirdi.



