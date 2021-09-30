Amerika'da 14 yıl önce tanışarak evlendiği eşini öğretmen sanıyordu, gerçek Türkiye'ye döndüğünde ortaya çıktı. 1990'da ABD'ye giden Fazıl Y., burada tanıştığı Melody A. ile 2007'de evlendi. Kadının iki kızıyla birlikte ailece Türkiye yerleşen Fazıl Y., öğretmenlik diploması sahibi olduğunu bildiği karısının özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak işe başlamasını sağladı. Ancak okuldan gelen bir telefonla dünyası başına yıkıldı. Diplomanın sahte olduğunu öğrenen adam, karısının itirafıyla da karşı karşıya kalınca soluğu adliyede aldı. Boşanma davası açan Fazıl A., sahtecilik ihbarında da bulunduğu eşinin ve kızlarının Türk vatandaşı olmadıklarını, ülkelerine geri gönderilmelerini istedi.

YILLAR SONRA ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

50 yaşındaki Fazıl Y., 1990 yılında çalışmak için Amerika'ya gitti. 2000'li yıllara kadar Amerika'da ikamet eden Fazıl Y., o dönemde iki kızı olan Melody A. isimli kadınla tanıştı. İkili arasındaki arkadaşlık kısa sürede evliliğe dönüştü ve çift 2007 yılında nikah masasına oturdu. 2015 yılına kadar yurt dışına yaşayan ikili ikamet izinlerinin bitmesi nedeniyle Türkiye'ye dönüş yaptı. Burada bir şirket kurarak çalışmaya başlayan Fazıl Y. eşinin öğretmen olduğunu bildiği için, eşine buradaki okullarda öğretmenlik yapabileceğini söyledi. Bir süre bu fikre sıcak bakmayan genç kadın yıllar sonra eşine çalışmak istediğini söyledi. Yurt dışından mezun olduğunu gösteren diplomayı özel okullara sunan kadın, İngilizce öğretmenliği yapmak için bir kurumla anlaştı. Pandemi nedeniyle eğitim online yapılıyordu. Geçtiğimiz yıl çalıştığı kurum tarafından Melody A.'ya diplomanın sahte olduğu söylendi ve iddiaya göre bu durumu eşinden gizleyen Melody A. sahte diplomayı sunduğu başka bir özel okulda çalışmaya devam etti.

16 YILLIK EŞİ TARAFINDAN KANDIRILDI

Birgün Fazıl Y.'nin telefonu çaldı. Eşinin ayrıldığı okul yönetimi tarafından aranan iş insanına eşinin diplomasının sahte olduğu söyledi. Duydukları karşısında şoke olan Fazıl A., evrakların tercüme edildikten sonra noterlikçe tasdik edildiğini söylese de, Amerika'daki özel bir okula ait olarak düzenlenen diploma gerçek değildi. Eşiyle bu durumu konuşmak isteyen Fazıl A., 16 yıl boyunca eşinin kendisini kandırdığını öğrendi. Çünkü Melody A. gerçeği itiraf ederek öğretmen olmadığını söyledi. Bunun üzerine İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açan Fazıl A., eşi tarafından 16 yıl boyunca kandırıldığını, maddi ve manevi olarak zarara uğradığını belirtti.

ÜLKESİNE GÖNDERİLMESİNİN SAĞLANMASINI İSTEDİ

Fazıl A., boşanma davası devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, eşinin ve üvey kızlarının Türk vatandaşlığı olmadığını, Türkiye'de kaçak olarak oturduğunu söyleyerek Melody A.'nın ve kızlarının İl Göç İdaresi tarafından ülkesine geri gönderilmesinin sağlanmasını talep etti. Sahte evrakları özel kurumlara sunarak öğretmenlik yapan Melody A.'nın sahtecilik suçunu da işlediğini ileri süren Fazıl A.'nın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah



