2021 YKS ek tercihlerinin başlamasının ardından gözleri YKS 2. ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtları tamamlandı ve boş kontenjanlar belli oldu. Ek tercih işlemleri ise 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu sürecin tamamlanmasıyla da YKS ikinci tercihler başlayacak. Peki, 140-150-160 puanla nereler tercih edilebilir? YKS 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…

YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter’dan yaptığı açıklamada,

“İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.” ifadelerini kullandı.

YKS yerleştirme süreci merkezi yerleştirme, ek yerleştirme ve ikinci ek yerleştirme olarak üç adımda tamamlanıyor.

Merkezi yerleştirme için yapılan tercih süreci geçtiğimiz hafta tamamlandı. Sonraki adım olan ek yerleştirme süreci ise 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

YKS 2. yerleştirme işlemleri ise 23 Eylül’de sona eren ek tercih sonuçlarının açıklanmasın ardından başlayacak.

YKS 2. ek yerleştirmelerinin ne zaman olacağına ilişkin net bir tarih vermek mümkün değil. Ancak, ilk yerleştirme ve ek yerleştirme sürecine bakıldığında, öncelikle ek yerleştirme sonuçlarının açıklanarak, yerleşen öğrencilerin üniversite kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

140-150-160 PUANLA NERELER TERCİH EDİLEBİLİR?

İkinci ek yerleştirmede tercih hakkı bulunan adaylar, 140-150-160 puanla nerelerin tercih edilebileceği konusundaki araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Bunun için 2021 YKS ek tercih kılavuzu incelenebilir ancak boş kontenjanlar ancak ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacağı için bu kılavuz sadece fikir vermek açısından yardımcı olabilir.

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