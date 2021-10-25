İstanbul’da ticaret yapan İranlı iş insanı Muhammet Ş. Yaptığı bir ticaretin 140 bin dolarlık ödemesini alması için yanında çalışan Fatih H.’yi kendi arabasıyla döviz bürosuna gönderdi. Çalışanının parayı aldıktan sonra iş yerine dönmemesinden şüphelenen Muhammet Ş. Fatih H.’nin babasını aradı. Eve de gitmeyen Fatih H.’yi bi gece bekleyen Muhammet Ş. dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu.

Damla Güler'in Milliyet'teki haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Muhammet Ş., “İran’da bulunan bir müşterim arayarak yapmış olduğumuz ticaretten dolayı alacağım olan 140 bin doları döviz bürosuna yatırdığını söyledi. Ben de parayı alması için yanımda çalışan Fatih H.’yi döviz bürosuna gönderdim. Fatih gittikten bir süre sonra beni arayarak yollarda aşırı trafik olduğunu ve bana ait olan aracı eve bırakarak metroyla gideceğini söyledi” dedi.

“OTOPARKTA DURAN ARACIMI DA ALMIŞ”

Birkaç saat sonra Fatih H.’nin kendisini arayarak parayı aldığını ve iş yerine geldiğini söylediğini anlatan Muhammet Ş., “Akşam 6’ya kadar gelmesini bekledim. Gelmeyince aradım ancak telefonu kapalıydı. Otoparkta olması gereken aracımın da yerinde olmadığını gördüm. Anahtarlar Fatih’te olduğu için aracın da onda olduğunu anladım” dedi.

“KREDİ BORCUNU BENİM PARAMLA ÖDEMİŞ”

Fatih H.’nin ailesini de uzun zamandır tanıdığını söyleyen Ş., “Önce dayısını aradım. Dayısı Fatih’e babasının telefonundan ulaşıp beni aradı. Çok yağmur yağdığı için ıslandığını, telefonunun şarjının bittiğini, üstünü değiştirip yanıma geleceğini söylemiş. Evlerimiz de çok yakın olduğu için bir süre daha bekledim. Ancak gelen olmayınca bu kez Fatih’in babasını aradım. Fatih evden çıktıktan sonra babasını aramış ve 80 bin lira olan kredi borcunu ödediğini söylemiş. Babası borcu muhtemelen benim paramla ödediğini söyledi” dedi. Fatih H.’nin 2010 yılında yanında işe başladığını, 2014 yılında çıktığını anlatan Muhammet Ş., “2 ay önce yeniden yanıma gelip çalışmak istediğini söyledi. Ben de kendisini işe aldım. Eskisi gibi çalışıyordu. Daha önce de yüklü miktarda paraları çekip bana getirmiş ya da benim verdiğim paraları bankaya götürmüştü” dedi.

“PARAYI KULLANDIM”

Olaydan yaklaşık 3 ay sonra polis tarafından yakalanan Fatih H. verdiği ifadede parayı ve arabayı Muhammet Ş.’nin kendisine teslim ettiğini söyledi. Parayı kullandığını söyleyen H., arabayı da Muhammet Ş. ile görüşmek istemediği için geri vermediğini söyledi. Arabayı daha sonra Muhammet Ş.’nin aldığını söyleyen Fatih H. suçlamaları kabul etmedi. Fatih H. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alınan ifadelerin ardından suçun “uzlaşma” kapsamında kaldığını belirleyen savcılık dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi. Ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmeyince Fatih H. hakkında, “görevi kötüye kullanma” suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



