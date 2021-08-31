2021 YKS merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı, şimdi gözler ek tercihlere çevrildi. Günün en çok konularından biri ise TYT’de 140, 150, 160 170 alanların ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte, ek tercihler hakkında merak edilenler…

TYT 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

ÖSYM’nin YKS baraj puanına yönelik yaptığı çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunmasının ardından uzun zamandır ülke gündeminde olan TYT baraj puanı konusunda önemli bir karara imza atıldı ve bu seneye özel olarak TYT ve AYT baraj puanı düşürüldü.

TYT baraj puanı 140, AYT ve YDT puanı ise 170 oldu.

Böylelikle TYT'den 140 ve üstü puan alan adaylar; TYT ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını, TYT'de 140 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar ise bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

140 puan alanların ne zaman tercih yapacağına dair henüz net bir tarih açıklanmadı. Ancak ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında önemli bilgiler paylaştı.

Aygün’ün açıklamasına göre, ilk ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Ek Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı 140- 150 aralığında olan adayların TYT yerleştirme puanları ile AYT sınav puanı 170-180 aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak.

Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.