141 bin kutu yasaklı maddeli enerji içeceği ele geçirildi!

İstanbul Beykoz ve Sultanbeyli’d şüphe üzerine durdurulan bir TIR ile bir depoya yapılan baskında enerji içeceği olarak bilinen ve piyasada Buzzer markası adıyla satılan 141 bin 764 kutu performans artırıcı içeceğe el kondu. İçeriğinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yurda girişi yasak olan ve kalp ve tansiyon hastalarında ölümlere neden olan sildelafil ve tadalafil maddesi tespit edilen içecekleri üreten şirketin fabrikası ve deposu kapatılıp mühürlendi.

GENÇLER RAĞBET GÖSTERİYOR

Son dönemlerde daha çok akaryakıt istasyonlarında ve bazı küçük marketlerde satılan ve geceleri ders çalışmak için ayakta kalma amacıyla üniversite öğrencileri ile gençlerin rağbet ettiği içeceklerle ilgili İstanbul polisini harekete geçiren soruşturmanın başlangıcı, geçen ocak ayında Sultanbeyli’de şüphe üzerine bir TIR’ın durdurulmasıyla başladı.

ŞEKER OLARAK GÖSTERİP TAŞIRKEN YAKALANDILAR

Durdurulan ve araç sürücüsü O.Y. tarafından toz şeker yüklü olduğu ifade edilen TIR’da arama yapan Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, TIR’ın dorsesinde nakliye evraklarında 50’şer kilo şeker gösterilen paketler içerisinde 750 kilo şeker ile enerji içecekleri buldu. Her biri 150 mililitrelik olan enerji içeceklerinin kaçak olduğunu belirleyen ekipler O.Y. isimli TIR şoförünü gözaltına aldı.

142 KİLO SİLDENAFİL

TIR dorsesinde ele geçirilen toplam 132 bin 764 kutu enerji içeceğiyle ilgili ifadesi alınan şoför O.Y. ifadesinde TIR’daki içecekleri ve çift kazanlı bir makineyi Beykoz Mahmutpaşa Mahallesi’nde bir firmaya götüreceğini ifade etmesi üzerine ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Depo görünümündeki adrese yapılan baskında, 9 bin kutu daha enerji içeceği ile 142 kilo performans artırıcı ilaç hammaddesi “Sildenafil” ele geçirildi. Depo sahibi K.K.T. gözaltına alındı.

ANALİZ RAPORUNDA, SİLDENAFİL VE TADANAFİL ÇIKTI

Ele geçirilen numuneler, Beykoz ve Sultanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gönderildi. Ürünlerle ilgili hazırlanan analiz raporunda, içeceklerde gıda ürünlerinde kullanılması yasak olan ilaç etken maddeleri Sildenafil ve Tadalafil bulunduğu tespit edildi. İçeriğinde ilaç bulunan bu ürünlerin satışının ise “yasak” olduğu belirtilirken konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KUTUNUN ÜZERİNE VİTAMİN DİYE YAZIYORLAR

Operasyonlarda ele geçirilip Emniyet'in deposuna imha edilmek üzere götürülen içeceklerin Beykoz’da ruhsat tarihi geçmiş bir fabrikada Buzzer markasıyla üretildiği belirlenince polis fabrikayı da depoyla birlikte mühürleyip kapattı.

İçeriğine kullanımı yasak olan ve kalp ile tansiyon hastalarında ölümlere neden olacak riskler taşıyan kimyasalların karıştırıldığı içeceklerin kutularının üzerine içerik karışımı olarak vitamin adlarının yazıldığını tespit eden polisin ve bakanlık yetkililerinin enerji içeceklerine yönelik çok yönlü takip ve soruşturması devam ediyor.