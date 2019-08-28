145 yıllık köklü kulüp borçları nedeniyle iflasa yakın
İngiltere'nin köklü kulüplerinden 1874 yılında kurulan Bolton Wanderers kapanmanın eşiğinde. Son olarak 2011-2012 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Bolton, 18'inci olarak küme düşmüştü. O sezon Bolton'da Tuncay Şanlı da oynuyordu. Bu sezona eksi 11 puanla başlayan Bolton Wanderers çok büyük bir borç batağında ve mevcut yönetimin açıklamaları umut vermiyor.
Bolton Wanderers’tan taraftarını üzen bir haber geldi. İngiliz ekibinin, kapanma süreci başladı.
Kulüp yöneticileri, Bolton Wanderers’ı satmak için görüşmelerden sonuç alınamadığını açıkladı. Yönetim, yeni bir şirketle temasa geçilmediği takdirde kapanma sürecinin başlayacağını da vurguladı.
Bolton'un mücadele ettiği İngiltere 1.Lig (EFL Championship) yönetimi de konuyla ilgili açıklamada bulundu.
EFL, kulübün satışında başarılı bir sonuç elde edilmezse veya kulübün yönetim kurulu toplantısında geleceğe yönelik güvenilir planlar açıklanmazsa, Bolton’un lig üyeliğini askıya alınabileceğini bildirdi.
İngiliz ekibinin, teminatlı ve teminatsız toplam 294 farklı kuruma borçlu olduğu ifade ediliyor.
1874 yılında kurulan Bolton Wanderers, finansal problemleri nedeniyle eksi 12 puanla başladığı İngiltere 1.Ligi'nde 5. hafta itibariyle eksi 11 puanla 23. sırada bulunuyor.
Bolton'da şimdiye dek Nicolas Anelka, Gary Cahill, Johan Elmander, Daniel Sturridge, El Hadji Diouf, Jay Jay Okocha, Bülent Akın, Mario Jardel gibi tanıdık isimler oynamıştı.
Kaynak: TRT SPOR