145 yıllık köklü kulüp borçları nedeniyle iflasa yakın İngiltere'nin köklü kulüplerinden 1874 yılında kurulan Bolton Wanderers kapanmanın eşiğinde. Son olarak 2011-2012 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Bolton, 18'inci olarak küme düşmüştü. O sezon Bolton'da Tuncay Şanlı da oynuyordu. Bu sezona eksi 11 puanla başlayan Bolton Wanderers çok büyük bir borç batağında ve mevcut yönetimin açıklamaları umut vermiyor.