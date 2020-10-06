146 öğrenciye 1.5 milyon TL burs

TİM Maden Sektör Kurulu; maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğinde okumaya hak kazanan ve üniversite sınavında ilk 80 bine giren 146 başarılı öğrenciye 1.5 milyon TL tutarında burs verecek. Bursiyerlerin üniversite tercihi ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi oldu.





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