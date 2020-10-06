146 öğrenciye 1.5 milyon TL burs
TİM Maden Sektör Kurulu ile YÖK arasında imzalanan ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında hayata geçen burs projesinin bursiyerleri belli oldu.
06 Ekim 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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TİM Maden Sektör Kurulu; maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğinde okumaya hak kazanan ve üniversite sınavında ilk 80 bine giren 146 başarılı öğrenciye 1.5 milyon TL tutarında burs verecek. Bursiyerlerin üniversite tercihi ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi oldu.
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