15 adımda doğal gaz faturası nasıl düşer?

Ankara’da yaklaşık 2 milyon aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Başkent Doğal gaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz), enerji tasarrufu yapılabilecek etkili uygulamalar hakkında tüketicileri bilgilendiriyor. Küçük ama etkili önlemlerle enerji kaynaklarını verimli kullanan tüketiciler, doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlayabiliyor.

1. Öncelikle doğalgaz tesisatının sertifikalı bir firma tarafından yapılması gerekiyor.

2. Oluşan tıkanıklıklar temizlenmeli, sistemin etkili ve verimli çalışması sağlanmalı.

3. Kış mevsiminden önce kombilerin yetkili servislere kontrol ettirilmesi gerekir.

4. Kombiyi evin veya işyerinin büyüklüğüne göre seçmek gerekir.

5. Kombi balkonda ise yalıtımının yapılması, sisteme antifriz konulması gerekir

6. Kullanılan kombilerin senede bir kez bakımının yapılması cihazı uzun ömürlü kullanmaya yardımcı olurken verimli kullanmaya da olanak sağlıyor.

7. Yoğuşmalı kombiyle daha fazla tasarruf yapılabilir.

8. Ortamda ısı dağılımını sağlayan radyatörlerin önüne mobilya, üzerine saksı, çamaşır gibi eşyalar konulmaması, radyatörlerin perdeyle kapatılmaması gerekiyor.

9. Radyatör ile duvar arasına ısı yalıtımı materyali konulması sıcağın dışarı çıkmaması için önemli.

10. Camlara film uygulayarak, panjur kullanarak içeriye soğuk girmesini ve ortamdaki ısının dışarı çıkması engellenebilir.

11. Radyatörler 2 yılda bir yetkili tesisatçı tarafından temizlenmeli, suyu boşaltılmalıdır.

12. Termostatik vana tercih edilmesi ise oda sıcaklığını istenilen düzeyde ayarlamaya yardımcı olur.

13. İstenilen sıcaklıkta, sıcak suyun radyatöre geçişini kısarak kombinin daha az çalışmasını sağlayarak fazla enerji tüketiminin önüne geçilebilir

14. Termostatı 1 derece düşük sıcaklığa ayarlayarak yaklaşık yüzde 5 tasarruf yakalanabilir.

15. Evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine sabit sıcaklıkta kalması daha tasarruflu bir kullanım sağlar.