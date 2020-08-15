Türkiye 15 Ağustos corona virüs tablosu

15 Ağustos corona virüs tablosu

Türkiye

15 Ağustos corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Son 24 saatte 21 kişi corona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 955’e yükseldi.

15 Ağustos 2020, Cumartesi 20:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım. " ifadesini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 955 oldu. Bugün 67 bin 214 test yapılırken, bin 256 yeni vaka tanısı konuldu, 992 kişi ise iyileşti.

İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı üstüne uyarıBir ilde daha 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildiDüğün törenleri ile ilgili ek kararlar alındıCorona virüs vakalarının sonbaharda zirve yapması bekleniyor


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çatışma riski çok yükseldi
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Çaresiz erkekler!
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanı Koca'dan yeni mesaj: Dünya yoruldu