Ekonomi 15 Aralık 2021 altın fiyatlarında son durum

15 Aralık 2021 altın fiyatlarında son durum

Ekonomi

15 Aralık 2021 altın fiyatlarında son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 839 lira oldu.

15 Aralık 2021, Çarşamba 18:27 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 838,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 839 liradan, 5 bin 529 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 550 liradan, 765,85 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 769,85 liradan, 5 bin 403 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 423 liradan, 2 bin 701 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 711 liradan ve bin 351 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 356 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)

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