Türkiye 15 Aralık 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

15 Aralık 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye

15 Aralık 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 15 Aralık 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

15 Aralık 2021, Çarşamba 18:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 325 testte 19 bin 872 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 239 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,17, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,22 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 588 bin 506, 2'nci dozda 51 milyon 36 bin 485 ve 3'üncü dozda 12 milyon 771 bin 663 olmak üzere toplam 122 milyon 32 bin 127 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'HAYATI DESTEKLEMEK İÇİN EKSİK AŞILARINIZI OLUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşının sonuçlarını biliyoruz. Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili, değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. Hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun" dedi.

ANKARA (DHA)

İlgili Haberler
Vaka sayıları giderek artıyor! 3. doz aşı çağrısı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bu tecrübeye güveniyorum
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Meçhul aday
Rauf Tamer
Murat Çelik
Yeni hayatımız
Murat Çelik
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Banu Şen
Mevlâna'nın, barışın ve huzurun kenti: Konya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Kayseri’de 4 büyükelçi ile gastronomi buluşması
Şirin Sever
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Antalya açıklarında korkutan görüntü! Dev hortum...