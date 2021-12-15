15 Aralık 2021 TV yayın akışı! Kanal D, TRT1, ATV, Show TV, TV8, Fox TV, Star TV'de bugün neler var?
15 Aralık 2021 TV yayın akışında hem dizi hem de sinema filmi sevenler için farklı alternatifler bulunuyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından olan Kanal D, TRT1, ATV, Show TV, TV8, Fox TV, Star TV’nin 15 Aralık 2021 yayın akışını bir araya getirdik…
15 Aralık 2021, Çarşamba 11:16 Son Güncelleme:
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15 Aralık 2021 TV yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından gün boyu aranmaya devam ediyor. Bugün Kanal D’de Sadakatsiz dizisinin yeni bölü izleyicinin karşısına çıkarken, 15 Aralık1’de arka arkaya yayınlanan Çöpçüler Kralı, Atla Gel Şaban ve Cici Babam filmleri ile yerli sinema rüzgarı eserken, TRT1’de ise yabancı sinema Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol yayında olacak. İşte, Kanal D, TRT1, ATV, Show TV, TV8, 15 Aralık0, 15 Aralık2’nin 15 Aralık 2021 yayın akışının detayları…
15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Baht Oyunu
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15.45 Ece Üner İle Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
- 23:45 Yargı
- 02:30 Gelinim Mutfakta
- 04:15 Ece Üner İle Susma
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:20 Maraşlı
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 06:45 Şampiyon
- 09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:10 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol (Yabancı Sinema)
- 22:55 Dünya Hali
- 00:00 Seneye Bu Zamanlar
- 02:00 Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol (Yabancı Sinema)
- 04:00 Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
- 08:15 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)
- 21:45 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
- 23:45 Cici Babam (Yerli Sinema)
- 01:45 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
- 03:15 Cici Babam (Yerli Sinema)
- 05:00 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Annemizi Saklarken
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:00 Yerli Dizi Tekrar
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Kanunsuz Topraklar
- 23:45 Mahkum
- 02:15 Yasak Elma
- 04:45 Kefaret
- 06:00 Kadın
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