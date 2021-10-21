15 bin kişi indirimle borcunu kapattı

Konut ve işyeri sahipleri için 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan yılın ikinci indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi faydalandı. 12 bin 434 kişi tüm borcunu kapatarak tapularını almaya hak kazanırken, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak üzere 2 bin 879 kişi de borcunun belirli kısmını ödedi.

Kampanya katılan vatandaşların yüzde 94.42’si borçlarını kişisel tasarruflar ile kapattı. Kişisel tasarruflarla gelen borç kapatma piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı. Kalan kısım ise piyasaya göre uygun koşullarda kredi kullandı.