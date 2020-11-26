15 bin kişi katıldı: Migros E-Spor Turnuvası'nda ikinci sezon heyecanı başlıyor
Dijitalleşmeyi yaşam biçimi haline getiren gençler için e-spor alanında Türkiye'de bir ilke imza atan Migros’un kendi platformunda 15 bin oyun severin katılımıyla gerçekleştirdiği, aylık 1.5 Milyon görüntülenen ilk sezon turnuvası tamamlandı. Oyun severler tarafından yoğun ilgi gören Migros e-spor turnuvalarında ikinci sezon heyecanı 27 Kasım’da başlıyor.
26 Kasım 2020, Perşembe 11:50 Son Güncelleme:
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Farklı alanlarda yürüttüğü projelerle müşterilerinin hayatlarına değer katan Migros, e-spor turnuva serilerinin ilkini tamamladı. 6 hafta süren Migros e-spor turnuvalarının ilk sezonu, yaklaşık 15 bin oyun severin katılımıyla gerçekleştirildi. En heyecanlı oyunlara ev sahipliği yapan etkinliklerin hafta birincileri 5 bin Money ödülünü kazanırken, dört farklı dalda toplamda 25 bin TL değerinde Money ödülü sahiplerini buldu. Migros e-spor turnuvaları, ikinci sezonunda da katlanan ödülleriyle devam ediyor.
Oyun severler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Migros e-spor turnuvalarının ikinci sezonu 27 Kasım tarihinde başlıyor. 5 hafta boyunca kesintisiz heyecanın yaşanacağı, 25 bin oyun severin merakla beklediği yeni sezonda, e-sporun popüler oyunları Zula, PubGM ve Fifa kategorileri yer alacak.
Finalleri Root, Tymaron ve Tonbalıklı’nın keyifli sunumuyla 25 – 27 Aralık tarihleri arasında canlı olarak gerçekleştirilecek olan turnuvaların kazananları toplam 55 bin TL değerinde Money ödülünün sahibi olacak.
E-spor Kulüpler Birliği desteğiyle gerçekleşen Migros oyun turnuvalarıyla ilgili tüm detaylara espor.migros.com.tr adresinden ulaşılıyor.