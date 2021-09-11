Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 15 bin öğretmen ek ataması yapılacağını duyurmuştu. Duyurunun ardından büyük heyecan yaşayan adaylar, 15 bin öğretmen atama takviminin detaylarını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili diğer bir ayrıntı ise, öğretmen atamalarındaki branş dağılımı oldu. MEB tarafından yayınlanan atama takvimine ek atamalara ilişkin merak edilen tarihler yer alıyor. İşte, 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor? Sınavlar ne zaman yapılacak? sorularının yanıtları…

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 15 bin öğretmen atama takvimine göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

15 bin öğretmen ataması sözlü sınavları 12-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Covid pozitif ya da temaslı olduğu için sözlü sınava katılamayan adaylar başvurularını 12 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında yapabilecek ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

15 bin öğretmen atama sonuçları 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ