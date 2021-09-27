15 bin öğretmen ataması için başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sözlü sınava alınacak. Devam eden sürecin sonunda ise, 15 bin öğretmen, 2022’nin ilk ayında atanmış olacak. Başvurular 27 Eylül Pazartesi itibariyle başladı ve adaylar, ilkatama.meb.gov.tr adresinden başvurularını yaparken, aynı zamanda sözlü sınav yeri tercihinde de bulunacak. İşte, 15 bin öğretmen atama başvuru sayfası ve atamalara ilişkin bilinmesi gereken detaylar…

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI ve KONTENJANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanlar şu şekilde;

Sınıf öğretmenliği 2 bin 175

Özel eğitim öğretmenliği bin 755 kontenjanla

Okul öncesi öğretmenlik bin 302 kontenjanla

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bin 30,

İlköğretim matematik öğretmenliği bin 1,

İngilizce öğretmenliği 857,

Rehberlik öğretmenliği 804,

Matematik öğretmenliği 733,

Fen bilimleri öğretmenliği 702,

Türkçe öğretmenliği 698,

Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği 501,

Beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu.

Aynı zamanda, atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Öğretmen adayları başvurularını ve sözlü sınav yeri tercihlerini 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu’nu doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Başvurular 2020 ve 2021 KPSS puanları ile yapılacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İLKATAMA.MEB.GOV.TR BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak, Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

Halen Bakanlıkta veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacak.

MEB ATAMA TAKVİMİ