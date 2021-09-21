15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? MEB 2021 öğretmen atama takvimi ve sözlü sınav tarihleri
15 bin öğretmen ataması için başvurular 27 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan atama takvimine göre, başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 8 Ekim tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda öğretmen adaylarının en çok merak ettiği konu ise 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı olmaya devam ediyor…
21 Eylül 2021, Salı 09:52 Son Güncelleme:
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15 bin öğretmen ataması branş dağılımı, son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesinin ardından MEB, atama takvimini yayınlamıştı. Buna göre, 15 bin öğretmen ataması başvuruları 27 Eylül'de başlarken, sözlü sınavlar 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Peki, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? İşte, MEB 2021 öğretmen atama takvimi
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
15 bin öğretmen ataması branş dağılımına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuruların başlamasına artık çok kısa süre kaldı. Ancak şu an için branş dağılımına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte, başvuruların 27 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı göz önüne alındığında branş dağılımının bu hafta içinde belli olması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de geçtiğimiz günlerde 15 bin öğretmen atamasına ilişkin yaptığı açıklamada,
"Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.
MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI
15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinden yayımlandı. Atama takvimine göre,
- Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak.
- Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan erişime açılacak.
- Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
- Covid pozitif ve temaslı olması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar ise başvurularını 12 Kasım-9 Aralık'ta yapabilecek.
- Bununla birlikte bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 27 Aralık'ta açıklanacak.
- Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de yapılacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
- Öğretmen atamalarında 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.
- Diğer yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.