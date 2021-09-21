15 bin öğretmen ataması branş dağılımı, son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesinin ardından MEB, atama takvimini yayınlamıştı. Buna göre, 15 bin öğretmen ataması başvuruları 27 Eylül'de başlarken, sözlü sınavlar 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Peki, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? İşte, MEB 2021 öğretmen atama takvimi

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

15 bin öğretmen ataması branş dağılımına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuruların başlamasına artık çok kısa süre kaldı. Ancak şu an için branş dağılımına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte, başvuruların 27 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı göz önüne alındığında branş dağılımının bu hafta içinde belli olması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de geçtiğimiz günlerde 15 bin öğretmen atamasına ilişkin yaptığı açıklamada,

"Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI

15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinden yayımlandı. Atama takvimine göre,