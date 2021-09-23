Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB)’den gelen son dakika haberine göre, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan listesi ve atamalara ilişkin ayrıntılar yer alıyor. İşte, MEB’in sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu…

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN LİSTESİ

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ

15 bin öğretmen ataması için ön başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından öncelikle adayların sözlü sınava girecekleri merkezler 25 Ekim tarihinde açıklanacak.

Adaylar, 12 Kasım 2021 ile 27 Kasım 2021 tarihleri arasında da belirtilen merkezlerde sözlü sınava girecek.

15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Covid pozitif ya da yakın temaslı olmaları nedeniyle karantinada olan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında alınacak. Yine bu adaylar, 13-17 Aralık 2021 tarihinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınav sonuçlarının tümü 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanırken, adaylar, sözlü sınav itirazlarını 3-7 Ocak 2022 tarihleri arasına yapabilecek. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar ise 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlanacak.

15 bin öğretmen ataması tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve atama sonuçları 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.