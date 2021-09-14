Başvuran adaylar 12 Kasım-27 Kasım 2021 arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021’de duyurulacak. Öğretmen ataması tercihleri 21-26 Ocak 2022 arasında gerçekleşecek. Tercih sonuçları 31 Ocak 2022’de öğrenilebilecek.

NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Öğretmen atama takvimi doğrultusunda yapılacak başvurularda 2020 VE 2021 KPSS puanları geçerli olacak. Boş kontenjan ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Peki yeni atanan öğretmenler ne kadar maaş alacak? Temmuz sonrası sözleşmeli öğretmenin maaşı brüt 5 bin 343 lira olmuştu. Sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerinden sendika aidatı, bireysel emeklilik sigortası primi ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) aidatı kesintisi yapılabiliyor.

ÜYELİKLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Buna göre; göreve yeni başlayan bekar bir sözleşmeli öğretmenin net maaşı 5 bin 75 lira civarında olacak. İLKSAN üyesi göreve yeni başlayan bekar bir sözleşmeli öğretmenin net maaşının ise 4 bin 968 lira olacağı hesaplanıyor. Evli ve eşi çalışmayan sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 5 bin 537 lira olurken, evli ve eşi çalışmayan ve İLKSAN üyesi olan sözleşmeli öğretmenin net maaşı da 5 bin 430 olarak yatacak.

BAKAN ÖZER'DEN KPSS AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 bin öğretmen ataması ile ilgili adil olmaları gerektiğini bu yüzde 2020 ve 2021 KPSS puanı ile alım yaptıklarını dile getirdi. Bakan Özer, "Şu andaki öğretmen sayımız 1.2 milyon. Cumhurbaşkanımız eğitimin kalitesinin artması yönünde gereken her türlü desteği veriyor. Biz adil olmak durumundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2020 ve 2021 KPSS'sine giren tüm öğretmen adaylarımıza bu şansı tanıdık. Süresi geçmemiş olan tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık" dedi.