15 bin öğretmen ataması için detaylar belli olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 15 bin öğretmen ataması takvimine göre, ön başvurular eylül ayı içinde başlayacak, sonuçlar ise Ocak 2022’de açıklanacak. Peki branş dağılımı belli oldu mu? İşte, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar…

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada 15 bin öğretmen ataması yapılacağı haberi, öğretmen adayları arasında heyecana neden olmuştu.

MEB tarafından yayınlanan atama takvimiyle detaylar ortaya çıktı. Buna göre, 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

15 bin öğretmen ataması için branş dağılımı henüz belli olmadı ancak önümüzdeki günlerde hangi branşa ne kadar öğretmen ataması yapılacağına dair detayların netleşmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları henüz resmi olarak açıklanmadı fakat geçtiğimiz günlerde yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şu şekilde idi;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır