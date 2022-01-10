15 bin öğretmen ataması dahilinde bir kuruma yerleşebilmek için gün sayan öğretmen adaylarından sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alanlar, 21-26 Ocak 2022 tarihlerinde tercihlerini yapabilecekler. En fazla 40 kurum tercihinde bulunabilecek öğretmen adaylarından 15 bini 2022 Şubat ayına sözleşmeli öğretmen olarak girecek. İşte, öğretmen atamasına ilişkin detaylar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'na katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması konusuna da değindi. "Ülkemizin içindeki şartları ne olursa olsun eğitimi göz ardı etmeyeceğiz. 2002'de eğitime bütçeden 7,5 milyar lira ayrılmışken, 2022'de yüksek öğretim dahil 274 milyar 384 milyon liraya çıktı. Derslik sayımızı 606 bin seviyesine taşıdık. Okullarımızın öğretmen eksiğini giderdik. İnşallah bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapıyoruz" dedi.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanlar şu şekilde;

Sınıf öğretmenliği 2 bin 175

Özel eğitim öğretmenliği bin 755

Okul öncesi öğretmenlik bin 302

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bin 30

İlköğretim matematik öğretmenliği bin 1,

İngilizce öğretmenliği 857,

Rehberlik öğretmenliği 804,

Matematik öğretmenliği 733,

Fen bilimleri öğretmenliği 702,

Türkçe öğretmenliği 698,

Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği 501,

Beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu.

Aynı zamanda, atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ



