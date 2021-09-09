15 bin öğretmen ataması haberi öğretmen adaylarında heyecana neden oldu. Geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmenin ataması yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de ek atamalar ile 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bu güzel haberin ardından ek atama başvurularının ne zaman başlayacağı ve branş dağılımının nasıl olacağı merak edilmeye başlandı…

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.” ifadelerine yer verildi.

15 bin öğretmen atamalarının 2021 yılı içinde olacağı tahmin ediliyor.

15 BİN ÖĞRETMEN EK ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 bin öğretmen ek atama başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konunun detaylarının önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI HANGİ BRANŞLARDA?

15 bin öğretmen atamasının hangi branşlarda olacağına ilişkin henüz bir detay bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe haberimizde bulabilirsiniz.