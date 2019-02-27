15 bin polis alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi belli mi?

Dün Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada "15 bin yeni polis alıyoruz." dedi. Bu açıklamanın hemen ardından "Polis alımı ne zaman?" sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı.

15 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi. Fakat Bakan Soylu alımların ne zaman yapılacağına dair bir bilgi geçmedi.