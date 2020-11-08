Sosyal medya ne yaptı etti, bu takımı daha önce kimin giydiğini buldu. Dünyaca ünlü Hintli oyuncu-şarkıcı Priyanka Chopra da aynı ceket pantolunu tercih etmişti.

Instagram siteleri “Hangi yıldız daha iyi taşımış?” diye anketler düzenlendi. Serenay botları yüzünden ilk kez bir şıklık yarışını kaybetti.







