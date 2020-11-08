15 bin TL'lik piştide Serenay Sarıkaya kaybetti
Serenay Sarıkaya, iki gün önce 15 bin TL’lik Alberta Ferreti marka kıyafetiyle görüntülenmişti.
08 Kasım 2020, Pazar 09:25 Son Güncelleme:
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Sosyal medya ne yaptı etti, bu takımı daha önce kimin giydiğini buldu. Dünyaca ünlü Hintli oyuncu-şarkıcı Priyanka Chopra da aynı ceket pantolunu tercih etmişti.
Instagram siteleri “Hangi yıldız daha iyi taşımış?” diye anketler düzenlendi. Serenay botları yüzünden ilk kez bir şıklık yarışını kaybetti.
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