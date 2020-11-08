Magazin 15 bin TL'lik piştide Serenay Sarıkaya kaybetti

15 bin TL'lik piştide Serenay Sarıkaya kaybetti

Magazin

15 bin TL'lik piştide Serenay Sarıkaya kaybetti

Serenay Sarıkaya, iki gün önce 15 bin TL’lik Alberta Ferreti marka kıyafetiyle görüntülenmişti.

08 Kasım 2020, Pazar 09:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medya ne yaptı etti, bu takımı daha önce kimin giydiğini buldu. Dünyaca ünlü Hintli oyuncu-şarkıcı Priyanka Chopra da aynı ceket pantolunu tercih etmişti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Instagram siteleri “Hangi yıldız daha iyi taşımış?” diye anketler düzenlendi. Serenay botları yüzünden ilk kez bir şıklık yarışını kaybetti.


İlgili Haberler
Serenay Sarıkaya'dan, Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilen Saadet Özsırkıntı açıklaması


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Asya "Sadakatsiz"liğe kanat çırptı
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Tam bir kriz ve yönetimiyle; Şevval Şahin
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emina Jahovic kuaförde ürün tanıttı