15 dakika devam eden dolu Erciş’i bu hale getirdi

İlçede akşam saatlerinde etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu ilçede hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yaklaşık 15 dakika etkili bir şekilde yağan dolu yüzünden her taraf bir anda beyaza büründü.

TRAFİKTE YER YER AKSAMALARA NEDEN OLDU

Dolunun etkisini kaybetmesinin ardından esnaflar iş yerlerinin önünde biriken kar kütlelerini temizlerken, bazı caddelerde ise dolunun erimesi sonucunda insan ve araç trafiğinde yer yer aksamalar meydana geldi.

Çiftçiler hasat halindeki ekinlerin olumsuz etkilendiğini ifade ederken, vatandaşlar ise ilçe merkezinde altyapının yetersiz olması nedeniyle taşkın suların caddelerde birikmesine tepki gösterdi.

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ilk tespitlere göre dolunun ilçe genelinde herhangi bir can kaybı ve yaralanmaya neden olmadığını ifade etti.

VAN (İHA)