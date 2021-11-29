Adnan Menderes Havalimanı yakınında üç yıl önceki trajik kazada polis memuru Buket Keleş’i (28), aşırı hızla ezen Sedat Ayverdi’nin (28) kanından uyuşturucu hap ve esrar çıktı. Ayverdi 4 yıl 5 ay hapse çarptırıldı, cezası ertelendi, serbest kaldı. Olan Buket Keleş’e oldu. Genç polise şehitlik verilmedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Keleş ailesi mahkemelik oldu.









SGK'DAN GERİ ADIM YOK

Acılı baba Hamdi Keleş, “Benim evladım görevi başında şehit oldu” derken, SGK’dan yapılan açıklamada “Buket Keleş’in vefatı fiilen görevini yaptığı sırada meydana gelmediği gibi idarece sağlanan servis aracıyla işe giderken ya da işten dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu da meydana gelmemiştir” denildi. Bu nedenle Buket’in ‘vazife malulü’ olamayacağına hükmedildi.

8 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERMİŞTİ

Polis Buket Keleş, minibüsün çarpması sonucu 8 gün süren yaşam savaşını kaybetmişti.



