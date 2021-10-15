15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 15 Ekim indirimli ürünler listesi
15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine pek çok ürün inanılmaz indirimlerle yer alıyor. Bu hafta BİM’de, hem elektronik eşya hem de elektrikli ev aletleri dikkat çekerken, özellikle Fakir marka buharlı temizleyiciler fiyatları ile kataloğun yıldızı oluyor. İşte, merakla beklenen BİM 15 Ekim indirimli ürünler listesi…
15 Ekim 2021, Cuma 09:39 Son Güncelleme:
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BİM 15 Ekim indirimli ürünler listesinde, Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL, Schwartz Kablosuz Profesyonel Saç Kesme Makinesi 149 TL, Heifer Işıklı Kettle 119 TL’den satılıyor. İşte, daha yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunun ayrıntıları…
15 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA
- Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL
- Jabra 2511 Kablosuz Kulaklık 199 TL
- Philips Süpürge 899 TL
- Hometech Alfa 10.1" Tablet 999 TL
- Fakir Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 399 TL
- HP 2710 Wifi Yazıcı 399 TL
- HP 160 Kablolu Klavye ve Mouse Seti 99 TL
- HP X200 Kablosuz Mouse 89 TL
- Stanley Termos 470 ml 229 TL
- Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 249 TL
- Fakir Erkek Bakım Seti 199 TL
- Dexi Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 49,90 TL
- Hometech Elektronik İhtiyaç Çantası 109 TL
- Fakir Chaiwan Çay Makinesi 229 TL
- Fakir KM 1011 Filtre Kahve Makinesi 249 TL
15 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA
- Schwartz Kablosuz Profesyonel Saç Kesme Makinesi 149 TL
- Polosmart Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi 79,90 TL
- Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 1.599 TL
- Kumtel Siyah Cam Set Üstü Ocak 499 TL
- Kumtel Mini Fırın 249 TL
- Abdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 269 TL
- Desenli Kahve Bardağı 2,95 TL
- Glass in love Borosilikat Cam Yağlık 500 ml 24,90 TL
- Erzak Kabı 1,2 Litre 19,90 TL
- Yuvarlak Elek Süzgeç 7,50 TL
- Kızartma Kevgiri 7,50 TL
- Heifer Işıklı Kettle 119 TL
- Cook Love Bisküvi + Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 4'lü 19,90 TL
- Paşabahçe Paşabahçe Toscana Şekerlik / Lokumluk 12,90 TL
- Borcam Dikdörtgen Tepsi 2500 cc 26,90 TL
- Benante Şık Demlik 59,90 TL
- Benante Şık Fincan 59,90 TL
- 3 Bölmeli Organizer Saklama Kabı 6,90 TL
- Mısır Patlatma Tavası 9,90 TL
- Kapaklı Silikon Buzluk 6,90 TL
- Waffle Peçete 2'li 9,90 TL
- Letoon Sporcu Tişörtü 39,90 TL
- Letoon Sporcu Atleti 34,90 TL
- Letoon Sporcu Büstiyeri 34,90 TL
- Kadın Yüksek Bel Toparlayıcı Tayt 49,90 TL
- 3 Katlı Modern Ayakkabılık 199 TL
15 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA
- Askılı Dilsiz Uşak 39,90 TL
- Hobby Life Basmaklı Tabure 39,90 TL
- Ayakkabı Kalıbı 8,90 TL
- Naturalove Karma Mandal 14,90 TL
- Kadın Kot Tayt 59,90 TL
- Kadın Spor Ayakkabı 69,90 TL
- Oyuncak Tamir Seti / Güzellik Masası 49,90 TL
- Hulahop 12,90 TL
- Oyuncak Yarış Arabası 34,90 TL
- Etkinliklerle Minik Kodlama Kitapları 4,95 TL
- Piccolo Mondi Cırtcırtlı Dart 34,90 TL
- Zeka Oyunları 19,90 TL
- Matematik Öğreniyorum Kitapları 5,90 TL
- Oyuncak Dondurma Arabası 39,90 TL
- 60 Parça Puzzle 9,90 TL
- Piccolo Mondi Peluş Bileklik 19,90 TL
- Lisanslı Top 23 cm 12,50 TL
- İkili Çeşitkenar Kuleler 44,90 TL
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