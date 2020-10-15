15 Ekim corona virüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti.
15 Ekim 2020, Perşembe 19:02 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız." ifadesini kullandı.