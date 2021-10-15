Magazin 15 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?
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15 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?

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15 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 15 Ekim Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta'da kim ekendi? 15 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

15 Ekim 2021, Cuma 17:21 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 15 Ekim Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Gelinler arasında oluşan rekabet ise günden güne büyüyor. Peki, 15 Ekim Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Haftanın birinci kim oldu? Bilezikleri kim aldı? Hangi gelin elendi? 15 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

15 EKİM CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

15 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu.

15 EKİM CUMA GÜNÜ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Bu hafta boyunca en çok puanı toplayıp altın bilezikleri alan isim Yaren oldu. 73 puanla bilezikleri Yaren alırken, Yeşim 72 puanla altın bilezikleri kaçırdı.

15 EKİM CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

Bu hafta boyunca en düşük puanı alıp eleme potasına Aslıhan ve Büşra Nur girdi. Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim Büşra Nur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yeşim: 19

Aslıhan: 8

Büşra Nur: 8

Yaren: 7


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