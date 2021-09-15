Türkiye 15 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

15 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Türkiye

15 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 27 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 15 Eylül 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 15 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

15 Eylül 2021, Çarşamba 18:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 15 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

14 Eylül korona tablosu


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
AB içinde çıban: Viktor Orban
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Türkiye'nin verisi emin ellerde
Murat Gülderen
Murat Çelik
O mitingde Prof. Şenol olsaydı?
Murat Çelik
Banu Şen
Başkent'ten yükselen lale diyarı: Sincan
Banu Şen
Hakan Çelik
Bursa otomotiv fabrikası stratejik rolde olacak
Hakan Çelik
Şirin Sever
Her yerde maske var, yerlerde maskeler…
Şirin Sever
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış etkili oldu