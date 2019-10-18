15 gün süren festivalde 10 bin kişi müzikle coştu

Red Bull Music Festival İstanbul, 1-15 Ekim'de 5 farklı konsept gece ile 6 ayrı mekanda, yaklaşık 10 bin müzikseveri ağırladı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen festival kapsamında aralarında, Ceza, Kabus Kerim, Erci E., Kamufle, Khontkar, Ata Kak, Demdike Stare, Stellar om Source, Ammar 808, Laurel Halo, Kode9 gibi birçok önemli yerli ve yabancı sanatçı yer aldı. Festivale 15 gün boyunca ev sahipliği yapan Akaretler 37-39 adresindeki Red Bull House of Music ise, sergi, söyleşiler, canlı radyo performansları aracılığıyla hem sanatçılar hem de müzikseverleri konuk etti.

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul, Ceza, Nükhet Duru, Ayben, Baneva, Can Bonomo gibi sanatçıları misafir etmenin yanında Ebru Yıldız, Aylin Güngör ve Steve Gullick’in eserlerinin yer aldığı karma bir fotoğraf sergisi ile sanatseverleri ücretsiz olarak konuk etti.







