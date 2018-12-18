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15 gündür pansiyonda kalıyordu, odasında ölü bulundu

Antalya'da 15 gündür yerleştiği pansiyonda kalan çevirmen Mustafa Çakır (52), odasında ölü bulundu

18 Aralık 2018, Salı 09:33
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15 gündür pansiyonda kalıyordu, odasında ölü bulundu

Antalya Muratpaşa'daki bir pansiyona 15 gün önce yerleşen Mustafa Çakır’dan haber alamayan arkadaşları, dün akşam kaldığı pansiyona giderek bilgi almak istedi. Oda kapısını çalan arkadaşları, ses gelmemesi üzerine işletme sahibine haber verdi.

YEDEK ANAHTARLA KAPISINI AÇTILAR

Yedek anahtarla kapısı açılan odada Mustafa Çakır, hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mustafa Çakır’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İyi derece Almanca bildiği belirtilen Mustafa Çakır’ın çevirmenlik yaparak geçimini sağladığı kaydedildi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)

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