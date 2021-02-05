Magazin 15 günlük ayrılık bitti

15 günlük ayrılık bitti

Magazin

15 günlük ayrılık bitti

Survivor için Dominik’e giden Oğulcan Engin Türkiye'ye döndü. Sevgililer Nişantaşı'nda görüntülenirken Oğulcan Engin’in Porsche marka aracı dikkat çekti. Hakan KIRARSLAN / POSTA

05 Şubat 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu ile ilişkilerinin birinci yılını 17 Ocak’ta kutladıktan sonra, Survivor için Dominik’e uçmuştu. Bir süredir görüşemeyen sevgililer önceki gün kavuştu. Türkiye’ye dönen Oğulcan, Ezgi ile hasret giderdi.

Porsche marka otomobilleri ile Nişantaşı’ndaydılar. Ezgi, “Hem eksiklerimizi giderip alışveriş yapacağız, hem de birlikte zaman geçireceğiz” diye konuştu.

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