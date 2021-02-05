15 günlük ayrılık bitti

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu ile ilişkilerinin birinci yılını 17 Ocak’ta kutladıktan sonra, Survivor için Dominik’e uçmuştu. Bir süredir görüşemeyen sevgililer önceki gün kavuştu. Türkiye’ye dönen Oğulcan, Ezgi ile hasret giderdi.

Porsche marka otomobilleri ile Nişantaşı’ndaydılar. Ezgi, “Hem eksiklerimizi giderip alışveriş yapacağız, hem de birlikte zaman geçireceğiz” diye konuştu.