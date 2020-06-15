15 Haziran corona virüs tablosu: Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.
15 Haziran 2020, Pazartesi 20:54 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı
Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde.
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