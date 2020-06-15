Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Zalim İstanbul

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerde olduğu ‘Zalim İstanbul’da: Agah’ın kalbi Cenk’in kendi oğlu olmamasına dayanamaz ve hayatını kaybeder. Nedim, Cemre’nin gerçeği bildiği halde saklıyor olmasını affedemez. Cenk ve Nedim, yeni kararlar alır. Ceren’in döndüğü gece öğrendiği sır, köşkün temellerini yerinden oynatacak olaylara sebep olacaktır.

ATV 20.00: Gençliğim Eyvah

Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca ve Elif Doğan’ın oynadığı ‘Gençliğim Eyvah’ ilk bölümüyle ekranda: Arif ve Zekeriya, aynı sokağın rakip kebapçılarıdır. Zola ve Çavi adlı İtalyanların mahalleye gelişi, Arif ile Zekeriya’nın hayatlarını altüst eder. Çavi, elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla babasını arar.

TV8 20.00: Survivor

Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen ‘Survivor 2020’nin bugünkü bölümünde ödül oyunları oynanacak. İzleyenlerin heyecan dolu anlar yaşayacağı mücadelede kazanan Mavi Takım mı olacak Kırmızı Takım mı?





ATV 15 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gençliğin Eyvah





KANAL D 15 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Zalim İstanbul





STAR TV 15 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.00 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı





FOX TV 15 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Gardırop Savaşları

14:00 Temizlik Benim İşim

15:30 Temizlik Benim İşim

16:45 Mucize Doktor

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

23:30 İlk Buluşma





TRT 1 15 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:15 Sağlıklı Mutfak

07:15 Aslan Ailem

10:10 Tozkoparan

11:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:55 Elimi Bırakma

15:55 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yedi Numara

21:50 Yeşil Deniz

23:55 Leyla İle Mecnun





TV8 15 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Lezzet Düşkünleri

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 15 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi

21:45 Çarşı Pazar





Kanal 7 15 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sevda Masalı

09:00 İnadım İnat

10:30 Elif

11:40 Mihrali

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Kusursuz Fırtına





a2 15 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











