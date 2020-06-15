15 Haziran Pazartesi TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
15 Haziran Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 15 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
15 Haziran 2020, Pazartesi 09:21 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Zalim İstanbul
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerde olduğu ‘Zalim İstanbul’da: Agah’ın kalbi Cenk’in kendi oğlu olmamasına dayanamaz ve hayatını kaybeder. Nedim, Cemre’nin gerçeği bildiği halde saklıyor olmasını affedemez. Cenk ve Nedim, yeni kararlar alır. Ceren’in döndüğü gece öğrendiği sır, köşkün temellerini yerinden oynatacak olaylara sebep olacaktır.
ATV 20.00: Gençliğim Eyvah
Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca ve Elif Doğan’ın oynadığı ‘Gençliğim Eyvah’ ilk bölümüyle ekranda: Arif ve Zekeriya, aynı sokağın rakip kebapçılarıdır. Zola ve Çavi adlı İtalyanların mahalleye gelişi, Arif ile Zekeriya’nın hayatlarını altüst eder. Çavi, elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla babasını arar.
TV8 20.00: Survivor
Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen ‘Survivor 2020’nin bugünkü bölümünde ödül oyunları oynanacak. İzleyenlerin heyecan dolu anlar yaşayacağı mücadelede kazanan Mavi Takım mı olacak Kırmızı Takım mı?
ATV 15 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğin Eyvah
KANAL D 15 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Zalim İstanbul
STAR TV 15 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.00 Evde Hareket Zamanı
13:45 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV 15 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Gardırop Savaşları
14:00 Temizlik Benim İşim
15:30 Temizlik Benim İşim
16:45 Mucize Doktor
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
23:30 İlk Buluşma
TRT 1 15 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:15 Sağlıklı Mutfak
07:15 Aslan Ailem
10:10 Tozkoparan
11:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:55 Elimi Bırakma
15:55 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
21:50 Yeşil Deniz
23:55 Leyla İle Mecnun
TV8 15 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Lezzet Düşkünleri
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 15 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi
21:45 Çarşı Pazar
Kanal 7 15 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda Masalı
09:00 İnadım İnat
10:30 Elif
11:40 Mihrali
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Kusursuz Fırtına
a2 15 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın