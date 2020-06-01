Türkiye 15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi

15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi

Türkiye

15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi

Yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi.

01 Haziran 2020, Pazartesi 00:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Ayrıca, söz konusu illere bir süredir uygulanan "şehir giriş-çıkış kısıtlaması" da bu gece itibarıyla son buldu.

Genelge kapsamında vatandaşlar, şehirler arası seyahatlerini belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirebilecek.

AA


İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı: 9 bin 877 kişiye adli işlem yapıldıBakan Koca corona virüste son durumu açıkladı




Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bu üniversitelerimize çok şey borçluyuz
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Fatih modern bir hükümdar, Osmanlı modern bir imparatorluktu
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanlığı: 9 bin 877 kişiye adli işlem yapıldı