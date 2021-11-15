Gelinim Mutfakta 15 Kasım Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 15 Kasım Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Lerzan Mutlu bugün kaç puan verdi? 15 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

15 KASIM PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

15 Kasım Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan: 15

Yaren: 14

Yeşim: 20

Zehra: 7