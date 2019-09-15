Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşısına Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Filip Novak, Jose Sosa, John Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Donisi Avdijaj, Anthony Nwakaeme ve Alexander Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

210 gün hedefi

En son geçen sezon ligin 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduktan sonra 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşılaşmasını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor, Gençlerbirliği müsabakasını kaybetmemesi halinde, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından sonra yenilgisizlik serisini 210 güne taşıyacak.

Rekabetin tarihçesi

İki takım arasında geride kalan 68 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü.

Bu arada, Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.

Trabzonspor üstün

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 34 lig maçında 24 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, sahasındaki son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.

Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 2012-2013'te 2-0, 2013-2014'te 3-0, 2014-2015'te 4-1, 2015-2016'da 1-0 galip geldi. 2016-2017 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, 2017-2018 sezonunda da 3-1 galip geldi. Geçen sezon Gençlerbirliği'nin TFF 1. Lig'de bulunması nedeniyle iki takım karşı karşıya gelmedi.





AA