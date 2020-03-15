15 Mart 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Mart 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

CNN TÜRK 11.05: Güneri Cıvaoğlu ile Şeffaf Oda

‘Güneri Cıvaoğlu ile Şeffaf Oda’ya, oyuncu Tuvana Türkay ve yazar müzisyen Tuna Kiremitçi konuk olacak. Tuvana Türkay, ‘Ağır Romantik’ filmini, rol aldığı diziyi, Tuna Kiremitçi de ‘Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları’ albümünü anlatacak. Konuklar ayrıca, ‘Diğer Yarım’ düetinde nasıl bir araya geldiklerini izleyici ile paylaşacaklar.

KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2’, Koray Avcı’nın konuk olacağı yeni bölümüyle ekrana gelecek. ‘Canımız Sıkılır’, haftanın ilk skeci olacak. Gürkan ve Mevlüt, İskender’in mekanında işleri karıştırırken ortalığı toparlamak Koray Avcı’ya düşecek. Sevgilisini ailesiyle tanıştıran kız, kanalına çektiği videolarda aşırıya kaçan çocuk, eşiyle hamile eğitim merkezine giden adam ve Mısır’da Firavun’un gölgesinde yaşanmaya çalışılan aşk hikayesi, diğer skeçlerden bazıları.

TRT1 20.00: Şampiyon

Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Gizem Karaca’nın oynadığı ‘Şampiyon’da: Yaman, hastaneye yetiştirilir. Suna, Elif’in Fırat’a menajerlik yaptığını öğrenir. Fırat, Steiger maçının son hazırlıklarına başlar. Zafer ve Kado da kafes dövüşü için idmanlarına devam eder. Maç günü gelir. Fırat ve Kado, maçlarının sonunda çok kötü bir haber alırlar.

STAR TV 20.00: Güvercin

Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar ve Nursel Köse’nin oynadığı ‘Güvercin’de: Zülüf ve Kenan, iki aile arasında yeniden başlayan kan davasına rağmen yan yanadır. Zeliha, hayatına son verme noktasına gelir. Kenan, annesinin hayatından endişe eden Zülüf için tüm olanaklarını seferber eder. Kevsa, cezaevine girer.

FOX TV 20.00: Savaşçı

Berk Oktay, Metin Serezli, Sarp Levendoğlu ve Gaye Turgut Evin’in oynadığı ‘Savaşçı’da: Yüzbaşı Haydar’ın Türk üssünden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak eder. Kılıç Timi, Yörük Haydar’ın akıbetini merak eder. Karargaha gelen istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür.

15 Mart 2020 Pazar ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:115 Dizi TV

12:25 Kuruluş Osman

15.45 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Ana Haber

20:00 Gel Dese Aşk





15 Mart 2020 Pazar Bein Sports Haber yayın akışı

09:00 Sabah Haberleri

10:00 Kadın Haberleri

10:15 Derbi Klip

11:00 Haber

11:30 Beşiktaş - Galatasaray (Özet)

11:45 Derbide Son 10 Yıl: Galatasaray - Beşiktaş

12:00 Ekonomi Haberleri

12:15 90 Dakikada 90 Gol: Galatasaray - Beşiktaş

13:00 Haber

14:00 Kadın Haberleri

14:15 Derbi Klip

14:45 Derbide Son 10 Yıl: Galatasaray - Beşiktaş

15:00 Tüm Sporlar

15:30 Derbi Klip

16:00 Haber

16:30 Beşiktaş - Galatasaray (Özet)

16:45 Derbide Son 10 Yıl: Galatasaray - Beşiktaş

17:00 Ekonomi Haberleri

17:15 90 Dakikada 90 Gol: Galatasaray - Beşiktaş

18:00 Derbi Klip

18:15 Canlı Bağlantı: Trabzonspor - M.Başakşehir

18:45 Süper Lig Özetler

19:00 Kadın Haberleri

19:15 Özel Röportaj: Emre Belözoğlu

20:00 Haber

20:30 Euroleague Maç Özetleri

21:00 Sosyal Medya

21:15 Canlı Bağlantı: Galatasaray - Beşiktaş

21:45 Süper Lig Özetler

22:00 Haber





15 Mart 2020 Pazar KANAL D Yayın Akışı

07:00 Akasya Durağı

08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Zalim İstanbul

16:00 Hizmetçiler

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:20 Hekimoğlu





15 Mart 2020 Pazar STAR TV Yayın Akışı

07:30 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Babil

16:00 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Güvercin





15 Mart 2020 Pazar FOX TV Yayın Akışı

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mucize Doktor

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Zümrüdüanka

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı





15 Mart 2020 Pazar TRT 1 Yayın Akışı

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 Küçük Hanımefendi

07:10 1'De Bugün

07:20 Tutunamayanlar

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:15 Ailenin Yeni Üyesi

14:20 1'De Bugün

14:30 Türk Sineması "Keşif"

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon





15 Mart 2020 Pazar TV8 Yayın Akışı

08:30 Çook Yaşa

09:45 Oynat Bakalım

09:55 Survivor

14:00 Doğduğun Ev Kaderindir

17:15 Survivor

20:00 Survivor





15 Mart 2020 Pazar Show TV yayın akışı

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Ne Olacak Şimdi?

14:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı





15 Mart 2020 Pazar Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 Film

08:45 Film

10.45 Başkent Kulisi

11:45 İkimizin Yerine

13:20 Aşk Bir Rüya

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Hz. Yusuf

21:00 Aşk Bir Rüya

22:40 Zeytinyağlı Yiyemem Aman





15 Mart 2020 Pazar a2 yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla