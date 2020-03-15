15 Mart 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
15 Mart 2020 Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 15 Mart 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
15 Mart 2020, Pazar 08:10 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Mart 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
CNN TÜRK 11.05: Güneri Cıvaoğlu ile Şeffaf Oda
‘Güneri Cıvaoğlu ile Şeffaf Oda’ya, oyuncu Tuvana Türkay ve yazar müzisyen Tuna Kiremitçi konuk olacak. Tuvana Türkay, ‘Ağır Romantik’ filmini, rol aldığı diziyi, Tuna Kiremitçi de ‘Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları’ albümünü anlatacak. Konuklar ayrıca, ‘Diğer Yarım’ düetinde nasıl bir araya geldiklerini izleyici ile paylaşacaklar.
KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2
Çok Güzel Hareketler 2’, Koray Avcı’nın konuk olacağı yeni bölümüyle ekrana gelecek. ‘Canımız Sıkılır’, haftanın ilk skeci olacak. Gürkan ve Mevlüt, İskender’in mekanında işleri karıştırırken ortalığı toparlamak Koray Avcı’ya düşecek. Sevgilisini ailesiyle tanıştıran kız, kanalına çektiği videolarda aşırıya kaçan çocuk, eşiyle hamile eğitim merkezine giden adam ve Mısır’da Firavun’un gölgesinde yaşanmaya çalışılan aşk hikayesi, diğer skeçlerden bazıları.
TRT1 20.00: Şampiyon
Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Gizem Karaca’nın oynadığı ‘Şampiyon’da: Yaman, hastaneye yetiştirilir. Suna, Elif’in Fırat’a menajerlik yaptığını öğrenir. Fırat, Steiger maçının son hazırlıklarına başlar. Zafer ve Kado da kafes dövüşü için idmanlarına devam eder. Maç günü gelir. Fırat ve Kado, maçlarının sonunda çok kötü bir haber alırlar.
STAR TV 20.00: Güvercin
Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar ve Nursel Köse’nin oynadığı ‘Güvercin’de: Zülüf ve Kenan, iki aile arasında yeniden başlayan kan davasına rağmen yan yanadır. Zeliha, hayatına son verme noktasına gelir. Kenan, annesinin hayatından endişe eden Zülüf için tüm olanaklarını seferber eder. Kevsa, cezaevine girer.
FOX TV 20.00: Savaşçı
Berk Oktay, Metin Serezli, Sarp Levendoğlu ve Gaye Turgut Evin’in oynadığı ‘Savaşçı’da: Yüzbaşı Haydar’ın Türk üssünden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak eder. Kılıç Timi, Yörük Haydar’ın akıbetini merak eder. Karargaha gelen istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür.
15 Mart 2020 Pazar ATV Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:115 Dizi TV
12:25 Kuruluş Osman
15.45 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Ana Haber
20:00 Gel Dese Aşk
15 Mart 2020 Pazar Bein Sports Haber yayın akışı
09:00 Sabah Haberleri
10:00 Kadın Haberleri
10:15 Derbi Klip
11:00 Haber
11:30 Beşiktaş - Galatasaray (Özet)
11:45 Derbide Son 10 Yıl: Galatasaray - Beşiktaş
12:00 Ekonomi Haberleri
12:15 90 Dakikada 90 Gol: Galatasaray - Beşiktaş
13:00 Haber
14:00 Kadın Haberleri
14:15 Derbi Klip
14:45 Derbide Son 10 Yıl: Galatasaray - Beşiktaş
15:00 Tüm Sporlar
15:30 Derbi Klip
16:00 Haber
16:30 Beşiktaş - Galatasaray (Özet)
16:45 Derbide Son 10 Yıl: Galatasaray - Beşiktaş
17:00 Ekonomi Haberleri
17:15 90 Dakikada 90 Gol: Galatasaray - Beşiktaş
18:00 Derbi Klip
18:15 Canlı Bağlantı: Trabzonspor - M.Başakşehir
18:45 Süper Lig Özetler
19:00 Kadın Haberleri
19:15 Özel Röportaj: Emre Belözoğlu
20:00 Haber
20:30 Euroleague Maç Özetleri
21:00 Sosyal Medya
21:15 Canlı Bağlantı: Galatasaray - Beşiktaş
21:45 Süper Lig Özetler
22:00 Haber
15 Mart 2020 Pazar KANAL D Yayın Akışı
07:00 Akasya Durağı
08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Zalim İstanbul
16:00 Hizmetçiler
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:20 Hekimoğlu
15 Mart 2020 Pazar STAR TV Yayın Akışı
07:30 Çilek Kokusu
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:45 Babil
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin
15 Mart 2020 Pazar FOX TV Yayın Akışı
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mucize Doktor
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Zümrüdüanka
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
15 Mart 2020 Pazar TRT 1 Yayın Akışı
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 Küçük Hanımefendi
07:10 1'De Bugün
07:20 Tutunamayanlar
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:15 Ailenin Yeni Üyesi
14:20 1'De Bugün
14:30 Türk Sineması "Keşif"
17:00 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
15 Mart 2020 Pazar TV8 Yayın Akışı
08:30 Çook Yaşa
09:45 Oynat Bakalım
09:55 Survivor
14:00 Doğduğun Ev Kaderindir
17:15 Survivor
20:00 Survivor
15 Mart 2020 Pazar Show TV yayın akışı
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ne Olacak Şimdi?
14:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı
15 Mart 2020 Pazar Kanal 7 yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
07:45 Film
08:45 Film
10.45 Başkent Kulisi
11:45 İkimizin Yerine
13:20 Aşk Bir Rüya
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Hz. Yusuf
21:00 Aşk Bir Rüya
22:40 Zeytinyağlı Yiyemem Aman
15 Mart 2020 Pazar a2 yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla