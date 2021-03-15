15 Mart altın fiyatları... Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları... Son aylarda inişli çıkışlı bir seyirde olsa da altın fiyatları genel olarak yatay bir seyir seyrediyor. Geçtiğimiz hafta yükselen altın fiyatları, bu hafta nasıl bir seyir izleyecek merak ediliyor. İşte 15 Mart altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bugün 685 TL alış fiyatı olan çeyrek altının satış fiyatı ise 697 TL bandından hareket ediyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

419 TL alış ve satış fiyatı bulunan gram altın ise dün piyasaların kapalı olduğu günde yeşil ibreyi gösteriyordu. Buna göre bir önceki kapanışını 414,42 Türk lirasından ile yapan gram altın fiyatları 419,25 Türk lirası alış ve 419,34 Türk lirası satış fiyatı üstünden işlemlerini sürdürmüştü.

YARIM ALTIN FİYATI

Bin 370,00 Türk lirasından alış fiyatı olan yarım altın ise bin 372,00 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2 bin 731,00 TL alış fiyatı bulunan cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2 bin 779,00 TL bandında yer alıyor. Cumhuriyet altını önceki kapanışını ise 2 bin 740,00 TL’den yapmıştı.