Türkiye 15 Mart korona tablosu açıklandı: İşte son vaka sayısı

15 Mart korona tablosu açıklandı: İşte son vaka sayısı

Türkiye

15 Mart korona tablosu açıklandı: İşte son vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 15 Mart 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son durum..

15 Mart 2021, Pazartesi 20:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 858 oldu.

Son 24 saatte 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 277 bin 116'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 894 bin 893, vefat sayısı 29 bin 552, ağır hasta sayısı 1425 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

İlgili Haberler
Vaka sayısında artış sonrası kentte acil durum ilan edildi15 Mart korona tablosu açıklandı: İşte son vaka sayısı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hibrit araçlara yoğun ilgi
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Murat Çelik
Yaz tatili mi kısalacak, okullar mı geç açılacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da binada patlama