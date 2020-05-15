Magazin 15 Mayıs Cuma TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
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15 Mayıs Cuma TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)

Magazin

15 Mayıs Cuma TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)

15 Mayıs Cuma yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 15 Mayıs 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.

15 Mayıs 2020, Cuma 08:23 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Mayıs 2020 Cuma  Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Teve2 19.45: Kelime Oyunu

Ali İhsan Varol’un sunumuyla ekrana gelen ‘Kelime Oyunu’ bu akşam 750’nci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Keyifli ve heyecanlı dakikaların yaşanacağı bu bölümde sorulara verilen ilginç cevaplar herkesi şaşırtacak.

Kanal D 20.15: Arka Sokaklar

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Ezgi, Cemal’in Damla’yı korumasından rahatsızdır. Tunç arkadaşıyla eve çıkmayı planlar. Ama kiralar çok pahalıdır. Mesut’tan, Selin’le evlenip evi kendisine bırakmasını ister. Hüsnü, sabah ateşler içinde uyanır, göğsü sıkışır, nefes alamaz. Hastaneye yatırılan Hüsnü’nün testi pozitif çıkar.

SHOW TV 20.00: Güldür Güldür Show

Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak ‘Güldür Güldür Show’daki skeçlerden bazıları şöyle: Güzellik salonu kampanyaları için gelen Burcu ve Yeter’in hali herkesi güldürecek. İnternet üzerinden Bahadır’la tanışan Polyanna’yı neler bekliyor.


ATV 15 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Jumanji

23:15 Kardeş Payı


KANAL D 15 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Arka Sokaklar


STAR TV 15 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Medcezir


FOX TV 15 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Zuhal Topal'la Sofrada (Haftanın Finali)

23:30 Ölümü Gör


TRT 1 15 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

05:38İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Sağlıklı Mutfak

06:25 Bir Yusuf Masalı

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:40 Vefa Dediğin

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

17:50 Reklam

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

22:05 Kalk Gidelim Eve

23:40 Mesnevi'den Hikayeler


Show TV 15 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Pis Yedili

10:00 Şark Bülbülü

12:15 Kalp Atışı

14:15 Refika ile Test Mutfağı

15:30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür


Kanal 7 15 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah 

08:00 Zeynep

09:15 Elif

10:45 İki Kardeş Bir İstanbul

12:40 Kezban Yenge

14.20 Yemin

16:00 Masum

17:50 Ana Haber

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

20:20 Hz. Yusuf

22:30 Aşk Bir Rüya

23:40 Çağrı


a2 15 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın



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