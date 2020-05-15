15 Mayıs Cuma TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
15 Mayıs Cuma yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 15 Mayıs 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
15 Mayıs 2020, Cuma 08:23 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Mayıs 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
Teve2 19.45: Kelime Oyunu
Ali İhsan Varol’un sunumuyla ekrana gelen ‘Kelime Oyunu’ bu akşam 750’nci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Keyifli ve heyecanlı dakikaların yaşanacağı bu bölümde sorulara verilen ilginç cevaplar herkesi şaşırtacak.
Kanal D 20.15: Arka Sokaklar
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Ezgi, Cemal’in Damla’yı korumasından rahatsızdır. Tunç arkadaşıyla eve çıkmayı planlar. Ama kiralar çok pahalıdır. Mesut’tan, Selin’le evlenip evi kendisine bırakmasını ister. Hüsnü, sabah ateşler içinde uyanır, göğsü sıkışır, nefes alamaz. Hastaneye yatırılan Hüsnü’nün testi pozitif çıkar.
SHOW TV 20.00: Güldür Güldür Show
Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak ‘Güldür Güldür Show’daki skeçlerden bazıları şöyle: Güzellik salonu kampanyaları için gelen Burcu ve Yeter’in hali herkesi güldürecek. İnternet üzerinden Bahadır’la tanışan Polyanna’yı neler bekliyor.
ATV 15 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Jumanji
23:15 Kardeş Payı
KANAL D 15 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Arka Sokaklar
STAR TV 15 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Medcezir
FOX TV 15 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Zuhal Topal'la Sofrada (Haftanın Finali)
23:30 Ölümü Gör
TRT 1 15 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
05:38İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Sağlıklı Mutfak
06:25 Bir Yusuf Masalı
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
11:40 Vefa Dediğin
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
17:50 Reklam
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22:05 Kalk Gidelim Eve
23:40 Mesnevi'den Hikayeler
Show TV 15 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Pis Yedili
10:00 Şark Bülbülü
12:15 Kalp Atışı
14:15 Refika ile Test Mutfağı
15:30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
Kanal 7 15 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Zeynep
09:15 Elif
10:45 İki Kardeş Bir İstanbul
12:40 Kezban Yenge
14.20 Yemin
16:00 Masum
17:50 Ana Haber
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
20:20 Hz. Yusuf
22:30 Aşk Bir Rüya
23:40 Çağrı
a2 15 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın