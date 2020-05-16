Survivor 2020 bu akşam yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Survivor'da ödül oyunu oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı? Survivor 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

Ödülü hangi takım kazandı?

Survivor'da kıyasıya geçen ödül oyununu 10-5 skoruyla ünlüler takımı kazandı.

Survivor 78. yeni bölüm fragmanı



