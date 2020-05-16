Magazin 15 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 78. bölüm izle

15 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 78. bölüm izle

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15 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 78. bölüm izle

Survivor 2020, bu akşam 77. bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyununun oynandığı Survivor'da çok heyecanlı anlar yaşandı. 15 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 00:33 Son Güncelleme:
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Survivor 2020 bu akşam yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Survivor'da ödül oyunu oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı? Survivor 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı?  İşte detaylar.

Ödülü hangi takım kazandı?

Survivor'da kıyasıya geçen ödül oyununu 10-5 skoruyla ünlüler takımı kazandı.

Survivor 78. yeni bölüm fragmanı

Survivor 78. bölüm izle


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