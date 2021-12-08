15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı! TCMB ve Katar Merkez Bankası'ndan açıklama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında yapılan swap anlaşması yapılan düzenleme ile uzatılmasına karar verildi.
08 Aralık 2021, Çarşamba 09:21 Son Güncelleme:
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Katar Merkez Bankası ile TCMB arasındaki para birimi Swap anlaşması uzatıldı. İki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "Katar ve Türkiye, Katar Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki Türk Lirası ve Katar Riyali takas düzenlemesinin uzatılmasına yönelik anlaşmanın uzatılmasından memnuniyetlerini ifade ederler" denildi.
15 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA
TCMB, Katar MB ile Mayıs 2020'de imzalanan anlaşma çerçevesinde geçen yıl Katar'dan 10 milyar Dolar almıştı ve anlaşmanın boyutu 15 milyar dolara ulaşmıştı. İlk anlaşma ise 2018 yılında gerçekleştirilmişti.
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